Sechstagerennen in Berlin: Reinhardt beendet Karriere mit Titel

Die erfolgreiche Karriere des deutschen Bahnradspezialisten Theo Reinhardt ist mit einem weiteren Titel zu Ende gegangen. Der zweimalige Madison-Weltmeister fuhr am Samstagabend beim Sechstagerennen in seiner Heimat Berlin mit seinem langjährigen Partner Roger Kluge zum Sieg. "So einen Abschied kann man sich nicht kaufen. Wahnsinn", sagte Reinhardt mit Tränen in den Augen.