Straßenrad-WM ohne Vingegaard

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard hat seine Teilnahme an der Straßen-WM in Ruandas Hauptstadt Kigali (21. bis 28. September) abgesagt. Der Däne gab den Verzicht auf Starts bei den Titelkämpfen gemeinsam mit seinem Team Visma-Lease a bike im Vorfeld der am Samstag in Italien beginnenden Spanien-Rundfahrt (23. August bis 14. September) bekannt.

Offenkundig will Vingegaard nach den bevorstehenden Vuelta-Strapazen eine Überlastung vermeiden. "Wir wissen nicht, wie ich aus dieser Vuelta herauskomme, wie ich sie erleben werde. Deshalb haben wir beschlossen, nicht anzutreten", sagte der Tour-Zweite Medienberichten zufolge auf einer Pressekonferenz.

Vingegaard strebt in Spanien seinen ersten Gesamtsieg bei der dritten großen Landesrundfahrt neben der Tour und dem Giro d'Italia an. In Abwesenheit des slowenischen Tour-Gewinners Tadej Pogacar gilt Vingegaard als Topfavorit. Bei Straßen-Weltmeisterschaften stehen für Vingegaard noch keine Podestplatzierungen zu Buche.