Straßenrad-WM: 2029 in Dänemark, 2030 in Brüssel

Die Straßenrad-Weltmeisterschaften finden 2029 in Dänemark und 2030 in Brüssel statt. Das gab der Weltverband UCI nach seinem Kongress am Rande der diesjährigen Wettbewerbe in Zürich bekannt. Welche dänische Stadt den Zuschlag erhält, muss noch entschieden werden.

Insgesamt wurden 16 Weltmeisterschaften vergeben. So wird die Bahn-WM 2030 in Brisbane ausgetragen, zwei Jahre vor den Olympischen Sommerspielen in der australischen Stadt.

Fest stand bereits, dass die Straßen-WM 2025 erstmals auf dem afrikanischen Kontinent über die Bühne gehen wird. Kigali, Hauptstadt Ruandas, ist der Austragungsort. 2026 geht es nach Montreal/Kanada, 2027 nach Haute-Savoie/Frankreich und 2028 nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.