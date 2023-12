Streit um Uijtdebroeks beendet - Vingegaard verlängert

Anzeige

Der Transferstreit zwischen dem deutschen Team Bora-hansgrohe und der niederländischen Mannschaft Visma-Lease a Bike um Top-Talent Cian Uijtdebroeks ist beigelegt. Wie Bora-hansgrohe am Donnerstagabend mitteilte, sei eine "Drei-Parteien-Vereinbarung" getroffen worden, nach welcher der Vertrag des 20 Jahre alten Belgiers zum 31. Dezember aufgelöst wird.

Der Weg Uijtdebroeks' für einen Wechsel zu Visma ist damit frei. Die Equipe von Tour-Sieger Jonas Vingegaard hatte den Belgier bereits am Donnerstagnachmittag bei der Team-Präsentation offiziell vorgestellt.

"Heute ist ein Tag mit gemischten Gefühlen", sagte Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk: "Ich bin zufrieden, dass die Wogen geglättet sind und der Fall nun erledigt ist. Die Einigung zeigt, dass es nie zu spät für ein vernünftiges, persönliches Gespräch ist. Für die gesamte Radsport-Familie würde ich mir wünschen, dass dieser Fall ein Einzelfall bleibt: Lasst uns Verträge und Regeln respektieren, lasst uns fair miteinander sein."

Zuletzt hatte es Verwirrung um Uijtdebroeks' Zukunft gegeben. Nach der Verkündung des Transfers durch Visma-Lease a Bike widersprach der deutsche Rennstall Bora-hansgrohe, für den Uijtdebroeks in der Saison 2023 gefahren war und verwies auf einen Vertrag bis Ende 2024. Der Jungprofi selbst zeigte sich am Donnerstag erleichtert. "Es ist sehr schön, hier zu sein. Ich habe letzte Woche mit dem Team trainiert, es ist alles sehr strukturiert. Jeder will das Maximum", sagte Uijtdebroeks.

Im kommenden Jahr soll Uijtdebroeks beim Giro d'Italia antreten: "Ich freue mich sehr darauf. Wir wollen Etappen gewinnen. Ich selbst werde eine freie Rolle ohne Druck haben und will mich im Gesamtklassement beweisen."

Der niederländische Rennstall Visma-Lease a Bike, zuvor unter dem Namen Jumbo-Visma gelistet, hatte im Vorjahr Historisches erreicht und alle drei großen Landesrundfahrten mit drei verschiedenen Siegern für sich entschieden.

Bei der Präsentation gab Visma auch die Vertragsverlängerungen mit seinen Topstars Vingegaard und Sepp Kuss bekannt. "Ich fühle mich sehr heimisch bei diesem Team", sagte der Däne Vingegaard, der bis 2028 unterschrieben hat: "Und wir sind mit unserer gemeinsamen Vorgehensweise sehr erfolgreich. Hier liegt meine Zukunft, und darauf bin ich stolz." Der US-amerikanische Vuelta-Sieger Kuss, der bis 2027 verlängerte, sagte: "Dieses Team ist eine Familie. Es fühlt sich gut an, darauf auch in den kommenden Jahren zu bauen."