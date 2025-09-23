Teilnahme Israels: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei Rad-EM

Die französischen Behörden erhöhen aufgrund der Teilnahme israelischer Radsportler die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Straßenrad-Europameisterschaften (1. bis 5. Oktober) in der Region Drôme-Ardèche. Das erklärte Michel Callot, Präsident des französischen Radsportverbands FFC, in einem Interview mit der L'Equipe und der Nachrichtenagentur AFP am Rande der WM in Kigali.

"Wir werden enger mit den Behörden zusammenarbeiten und uns mit ihnen darüber abstimmen, was sie für notwendig erachten, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten", sagte Callot.

Die Vuelta in Spanien war zuletzt wiederholt von pro-palästinensischen Protesten beeinträchtigt worden. Am Schlusstag hatten nach Behördenangaben mehr als 100.000 Aktivisten in Madrid gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg und der Teilnahme des Teams Israel-Premier Tech an der Rundfahrt protestiert, die schlussendlich abgebrochen wurde.

"Die meisten Veranstalter, die das Team Israel-Premier Tech in diesem Jahr zu Gast hatten, mussten bereits besondere Maßnahmen ergreifen. Was sich bei der Vuelta geändert hat, war das Ausmaß des Phänomens. Es ging darum, ein Rennen um jeden Preis zu blockieren", sagte Callot. Für die EM hat die israelische Nationalmannschaft ihre Teilnahme mit 13 Athleten bestätigt. "Wichtig ist, dass die Zeitfahren nicht betroffen sind, sondern nur die drei Straßenrennen der Männer", sagte Callot. In Sicherheitsfragen sei das eine Erleichterung.

Die konkreten Details der Sicherheitsmaßnahmen müssten noch festgelegt werden. Man werde im Laufe der Woche in Ruhe Gespräche mit der Regierung führen. Die Sicherheit der israelischen Delegation außerhalb des Rennens liege "außerhalb" der Kontrolle der FFC.