Tödlicher Trainingsunfall von US-Mountainbiker White

Der US-amerikanische Mountainbiker Magnus White ist im Vorfeld der am Donnerstag beginnenden Radsport-Weltmeisterschaften tödlich verunglückt. Wie der US-Verband in einem Statement "schweren Herzens" mitteilte, war der Youngster beim Training von einem Fahrzeug angefahren worden und erlag seinen Verletzungen im Alter von nur 17 Jahren.

Demnach war White auf seinem Fahrrad unterwegs, als er am Samstag in der Nähe seines Hauses in Boulder/Colorado von hinten erfasst wurde. "Er war ein aufsteigender Stern in der Offroad-Szene", schrieb USA Cycling.

Bei den Titelkämpfen im schottischen Glasgow sollte White am 10. August beim Junioren-Rennen im Cross-Country teilnehmen.