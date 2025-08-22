Tour-Star Milan verlängert langfristig bei Lidl-Trek

Der italienische Topsprinter Jonathan Milan bleibt dem Team Lidl-Trek langfristig erhalten. Der 24-Jährige, der bei der vergangenen Tour de France zwei Etappen und das Grüne Trikot gewonnen hatte, verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Ende 2029, wie der amerikanische Radrennstall am Freitag mitteilte.

"Die Atmosphäre bei Lidl-Trek ist wirklich etwas Besonderes, die Menschen hier sind für mich schnell wie eine zweite Familie geworden", wird Milan zitiert, der 2021 bei den Olympischen Spielen auf der Bahn die Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung gewann. Sein ursprünglicher Vertrag wäre zum Saisonende 2026 ausgelaufen.

Milan war 2024 von Intermarché-Wanty zu Lidl-Trek gewechselt. Neben den Erfolgen bei seinem Tour-Debüt gewann der Teamkollege der Deutschen Lennard Kämna und Tim Torn Teutenberg bereits vier Etappen beim Giro d'Italia. Derzeit geht Milan bei der Deutschland Tour an den Start.