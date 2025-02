UAE Tour: Erster Saisonsieg für Weltmeister Pogacar

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar hat bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Auf der dritten Etappe mit der Bergankunft am Jebel Jais gewann der Slowene am Mittwoch den Sprint der besten Kletterer und verwies nach 181 km den Briten Oscar Onley (Picnic PostNL) und Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) aus Österreich auf die Plätze.