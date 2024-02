UAE Tour: Kooij verhindert nächsten Merlier-Coup

Anzeige

Der niederländische Radprofi Olav Kooij hat die fünfte Etappe der UAE Tour gewonnen. Auf dem 182 Kilometer langen Teilstück von Al Aqah nach Umm Al Quwain setzte sich der 22-Jährige vom Team Visma-Lease a Bike in einem Foto-Finish vor Tim Merlier (Soudal-Quick Step) durch und verhinderte den dritten Tagessieg des Belgiers. Merlier hatte zuvor auf der ersten und vierten Etappe triumphiert.

Das Podium komplettierte der Australier Sam Welsford vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe, während der Bocholter Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) auf Platz sechs sprintete. Die Gesamtführung führt weiter der Australier Jay Vine vom UAE Team Emirates an. Sein slowenischer Teamkollege und Superstar Tadej Pogacar ist beim Heimrennen der Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht am Start.

Auf der vorletzten und sechsten Etappe warten auf das Peloton am Samstag 138 km mit Start und Ziel in Abu Dhabi. Die sechste Austragung der einwöchigen UAE Tour endet am Sonntag mit einer Bergankunft auf den Jebel Hafeet.