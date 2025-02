UAE Tour: Pogacar vor Gesamtsieg - Etappe an Merlier

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar geht bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Gesamtführender in die letzte Etappe und steht vor seinem ersten Rundfahrtsieg des Jahres. Beim erneuten Sprintsieg des Belgiers Tim Merlier am Samstag nach 165 km am Abu Dhabi Breakwater kam der 26-Jährige mit dem Hauptfeld ins Ziel.