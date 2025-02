UAE Tour: Pogacar weiter vorne - Merlier Etappensieger

Rad-Weltmeister Tadej Pogacar hat bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Gesamtführung weiter ausgebaut und steuert seinen ersten Rundfahrtsieg des Jahres an. Auf der fünften Etappe schnappte sich der slowenische Topstar als Ausreißer drei Bonussekunden und geht nun mit 21 Sekunden Vorsprung auf den Briten Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) in die letzten beiden Renntage.