US-Radprofi McNulty gewinnt Polen-Rundfahrt

Mit einem dominanten Erfolg im Einzelzeitfahren hat der US-Radprofi Brandon McNulty die 82. Polen-Rundfahrt für sich entschieden. Am Schlusstag gewann der Kollege von Tadej Pogacar beim Team UAE Emirates-XRG mit 46 Sekunden Vorsprung auf den zuvor Gesamtführenden Victor Langellotti und feierte seinen ersten Triumph bei einer WorldTour-Rundfahrt.

Der Monegasse Langellotti (Ineos Grenadiers), der am Ende Fünfter wurde, hatte am Vortag die Königsetappe gewonnen und so mit sieben Sekunden Vorsprung auf Verfolger McNulty das Gelbe Trikot erobert. Das Polster aber reichte auf den abschließenden 12,5 Kilometern in Wieliczka nicht, der 27 Jahre alte Kontrahent war im Kampf gegen die Uhr klar überlegen.

Jasha Sütterlin (Freiburg/Jayco AlUla) landete nach seinem 15. Rang zum Abschluss in der Gesamtwertung als bester Deutscher auf Platz 36. Vorjahressieger Jonas Vingegaard hatte wie viele andere großen Namen auf die Teilnahme an der Polen-Rundfahrt verzichtet.