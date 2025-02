Vierer und Dornbach stark: Zweimal Silber bei der Bahnrad-EM

Der Vierer der Frauen und Maximilian Dornbach im Zeitfahren haben am zweiten Tag der Bahnrad-EM im belgischen Zolder Silber für das deutsche Team gewonnen. Das Quartett Lisa Klein, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Laura Süßemilch musste sich im Finale der Teamverfolgung nur Italien geschlagen geben (+0,726 Sekunden). Auch Dornbach verlor im Sprint über einen Kilometer nur gegen einen Italiener: Europameister wurde Matteo Bianchi mit 0,425 Sekunden Vorsprung.

Zum Auftakt der Titelkämpfe am Mittwoch hatte Tim Torn Teutenberg Gold im Ausscheidungsfahren geholt, für Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch und Clara Schneider reichte es im Teamsprint zu Bronze. Im Frauen-Sprint fahren Friedrich und Schneider nicht um die Medaillen, schon vor den Halbfinals am Freitag war für beide Schluss. In Paris hatte Friedrich noch olympisches Silber gewonnen.

Roger Kluge, im vergangenen Jahr mit Teutenberg Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren, kam im Punktefahren auf Platz sieben. Lea Lin Teutenberg, Schwester von Tim Torn Teutenberg, wurde im Ausscheidungsfahren Achte, Henric Hackmann im Zeitfahren Sechster. Ein Männer-Vierer war nach dem schweren Unfall des Teams in der Vorbereitung auf Mallorca nicht am Start.