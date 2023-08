Vuelta-Auftakt: dsm-firmenich gewinnt Mannschaftszeitfahren

Anzeige

Das niederländische Radteam dsm-firmenich hat das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der 78. Vuelta a Espana gewonnen. Die Equipe um den Italiener Lorenzo Milesi, der am Sonntag das Rote Trikot des Gesamtführenden tragen wird, setzte sich nach 14,8 km im völlig verregneten Barcelona mit weniger als einer Sekunde Vorsprung vor dem spanischen Movistar-Team und EF Education-EasyPost aus den USA (+0:06) durch.

Das niederländische Team Jumbo-Visma mit dem dänischen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und Mitfavorit Primoz Roglic aus Slowenien landete mit 32 Sekunden Rückstand nur auf Rang elf. Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Remco Evenepoel fuhr mit Soudal-Quick Step bei schwierigen Bedingungen und zunehmender Dunkelheit auf den vierten Rang (+0:06) und kritisierte im Anschluss die Organisatoren heftig.

"Veranstaltet das Rennen einfach nicht in der Nacht. Man hätte den ganzen Tag fahren können, als es trocken war", monierte Evenepoel, dessen Team erst deutlich nach 20 Uhr auf die Strecke geschickt worden war: "Wir müssen hier ans Limit gehen, riskieren und dann ist es total dunkel und rutschig, das ist in meinen Augen lächerlich. Es ist einfach gefährlich."

Der 23 Jahre alte Evenepoel peilt in den kommenden drei Wochen seinen zweiten Grand-Tour-Titel an. Zwischen dem Start in Barcelona und dem traditionellen Ziel in Madrid liegen 21 Etappen mit 3156,5 km Gesamtlänge. Bereits am Montag steht die erste von sechs Bergankünften an.