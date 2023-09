Vuelta: Herrada gewinnt elfte Etappe - Kuss bleibt vorne

Anzeige

Der spanische Radprofi Jesus Herrada hat die elfte Etappe der Vuelta gewonnen. Der 33-Jährige vom französischen Team Cofidis setzte sich nach 163,2 km bei der Bergankunft an der Laguna Negra bei Vinuesa vor Romain Gregoire (Frankreich/Groupama-FDJ) und dem Dänen Andreas Kron (Lotto-Dstny) durch.

Im Kampf um das Rote Trikot gab es keine Veränderungen. Der Gesamtführende Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) erreichte gemeinsam mit den weiteren Favoriten um Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step), dem dreimaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Slowenien) sowie Tour-Champion Jonas Vingegaard (Dänemark/beide Jumbo-Visma) mit einigen Minuten Rückstand auf Herrada das Ziel. Erster Verfolger von Kuss bleibt weiter der Spanier Marc Soler (UAE Team Emirates), der 26 Sekunden zurückliegt.

Als bester Deutscher belegte Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe mit 6:48 Minuten Rückstand Platz 65. Teamkollege Lennard Kämna, der auf dem neunten Vuelta-Teilstück am Sonntag gewonnen hatte, erreichte den 95. Rang.

Am Donnerstag führt die zwölfte Etappe der Rundfahrt über 165,4 km von Olvega nach Saragossa. Bei dem flachen Finale wittern die Sprinter ihren Chance auf den Tagessieg. Die Vuelta endet am 17. September traditionell in Madrid.