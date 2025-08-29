Walscheid wechselt zu Lidl-Trek

Der deutsche Radprofi Max Walscheid hat einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben und fährt künftig für das Top-Team Lidl-Trek. Der dreimalige Tour-Teilnehmer kommt vom Team Jayco AlUla und bindet sich für die kommenden drei Jahre an die neue Mannschaft.

Dort wird er unter anderem Kollege der deutschen Fahrer Lennard Kämna und Tim Torn Teutenberg. Der 1,99 m große Walscheid ergänzt Lidl-Trek neben seiner Endschnelligkeit auch durch seine enorme physischen Präsenz, die vor allem im Sprint-Leadout sowie den Kopfsteinpflaster-Klassikern zum Tragen kommen soll.

"Lidl-Trek ist ideal für Klassiker und Sprints aufgestellt", sagte Walscheid, der unter anderem Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Top-Sprinter Jonathan Milan unterstützen soll, "während ich gleichzeitig meine eigenen Chancen nutze, wenn sie sich bieten. Und ich bin extrem motiviert, bei den Grand Tours mein Bestes zu geben."