111. Tour de France: Vorschau auf die 5. Etappe

Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas (177,4 km)

Die Tour verlässt die Alpen bereits nach einem Tag - allerdings nur vorübergehend. In der Schlusswoche kehrt das Peloton zurück ins Gebirge und fährt die Entscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot aus. Zunächst geht es aber nordwärts, dabei kommen am Mittwoch wieder die Sprinter zum Zug. Die fünfte Etappe führt über 177,4 durch die Landschaft Savoyen und dürfte in Saint-Vulbas in einer Massenankunft enden.

Die deutschen Hoffnungsträger Phil Bauhaus und Pascal Ackermann werden erneut auf ihre Chance lauern, nachdem es beim ersten Sprint in Turin am Montag nicht zum Sieg gereicht hatte. Top-Kandidaten auf den Tageserfolg sind der Belgier Jasper Philipsen, Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Turin-Etappensieger Biniam Girmay.

In Saint-Jean-de-Maurienne startete zuletzt vor fünf Jahren eine Etappe. Wegen widriger Witterungsbedingungen wurde sie abgebrochen, der Kolumbianer Egan Bernal übernahm Gelb und gab es bis Paris nicht mehr ab. Saint-Vulbas ist erstmals Etappenort der Tour de France. Im Gemeindegebiet liegt das Kernkraftwerk Bugey.