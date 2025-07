112. Tour de France in Lille gestartet

Die 112. Tour de France hat am Samstagmittag in Lille begonnen. Pünktlich um 13.10 Uhr rollte das Peloton mit Titelverteidiger Tadej Pogacar unter großem Jubel neutralisiert los, Tausende Radsport-Fans verwandelten den Grand Départ im Nordosten Frankreich in eine Partyzone. 30 Minuten und rund elf Kilometer später sollte der scharfe Start erfolgen.

Vor den 184 Fahrern - darunter Hoffnungsträger Florian Lipowitz und neun weitere Deutsche - liegen in den kommenden drei Wochen 21 Etappen, die insgesamt 3338,8 km führen das Feld wieder nach Paris. Im Vorjahr war das wichtigste Radrennen der Welt wegen der Olympischen Spiele erstmals nicht in der französischen Hauptstadt, sondern in Nizza geendet.

Die erste Etappe mit überwiegend flachen 184,9 km mit Start und Ziel in Lille bietet den Sprintern die seltene Chance auf das Gelbe Trikot, erwartet wird ein Massensprint.

Im Mittelpunkt steht das Duell zwischen dem Slowenen Pogacar und dem Dänen Jonas Vingegaard. Die beiden Rivalen fuhren die letzten fünf Tour-Titel ein. Pogacar triumphierte dreimal (2020, 2021, 2024), Vingegaard zweimal (2022, 2023). Außenseiterchancen besitzen zudem Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel und Primoz Roglic, auch dem 24 Jahre alten Ulmer Lipowitz wird viel zugetraut. In seinem Team Red Bull-Bora-hansgrohe liegt die Kapitänsrolle aber zunächst bei Routinier Roglic.