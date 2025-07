112. Tour de France: Vorschau auf die 18. Etappe

18. Etappe (Donnerstag, 24. Juli): Vif - Col de la Loze (171,5 km)

Da(s) ist die Höhe! Auf der "zweifellos anspruchsvollsten Etappe der Tour 2025" (Streckenchef Thierry Gouvenou) geht es am ersten von zwei Alpentagen über drei Berge der "Superkategorie" bis hinauf zum Dach der diesjährigen Tour, dem 2304 m hohen Col de la Loze. Die Abstände im Gesamtklassement sind derzeit groß, das Ranking wirkt in Stein gemeißelt - das kann aber an diesen Bergriesen bröseln.

Vor allem der Col de la Loze mit seinen 19,2 km Länge bei durchschnittlich 7,9 Prozent Steigung ist ein ganz gemeiner Berg, "einer der schwersten, die ich je gefahren bin", wie Tadej Pogacar sagte. 2023 verlor er an diesem Anstieg fast sieben Minuten auf Jonas Vingegaard. Gelingt ihm in diesem Jahr die Revanche? Ein Erfolg Pogacars auf der Königsetappe in den Alpen wäre gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot.

Auch für den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz geht es auf dem 171,5 km langen Tagesabschnitt, der auch über den Col du Glandon und den Col de la Madeleine führt, um viel. Ein schwacher Tag würde den dritten Platz in der Gesamtwertung sowie das Weiße Trikot in Gefahr bringen.