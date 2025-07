112. Tour de France: Vorschau auf die 19. Etappe

19. Etappe (Freitag, 25. Juli): Albertville - La Plagne (95 km)

Kurz und schmerzvoll: Die Tour gönnt den müden Fahrern keine Verschnaufpause und schickt sie am Freitag auf den zweiten Teil des brutalen Alpen-Doppelpacks. 5550 Höhenmeter waren es am Donnerstag, 4550 Höhenmeter sollten es am Freitag über fünf gewertete Anstiege mitsamt der Bergankunft in La Plagne werden.

Doch kurzfristig wurde die Etappe von 129,9 auf 95 km verkürzt, der Col des Saisies wird nach dem Ausbruch eines Virus in einer Rinderherde aus Rücksicht auf die "Notlage der betroffenen Landwirte" ausgelassen. Dennoch müssen die letzten Kraftreserven mobilisiert werden.

Zwei der Anstiege zählen zur höchsten Kategorie. Der Schlussanstieg nach La Plagne ist 19,1 km lang und im Schnitt 7,2 Prozent steil. Als Ziel hat die Tour den Skiort lange ausgespart. Letztmals endete hier im Jahr 2002 eine Etappe, gewonnen vom Niederländer Michael Boogerd.