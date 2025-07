Ein "Ja" in Paris: Simmons geht nach Tour-Finale auf die Knie

Quinn Simmons zog seine Freundin aus dem Trubel auf der Prachtstraße Champs-Élysées an ein ruhigeres Örtchen, dann ging er auf die Knie. Der US-Radprofi vom Team Lidl-Trek hat seiner Lebensgefährtin kurz nach der Schlussetappe der 112. Tour de France einen Heiratsantrag gemacht - und sie hat (natürlich) Ja gesagt.

Anschließend nahm Simmons seine Bald-Ehefrau in den Arm und steckte ihr den Ring an den Finger, wie auf einem Video des US-Fernsehsenders NBC Sports in den Sozialen Medien zu sehen ist. "Ich habe die Tour auf die bestmögliche Weise beendet. Ich glaube nicht, dass irgendetwas das jemals übertreffen kann", sagte der 24-jährige Simmons später am Eurosport-Mikrofon.

Sie habe "Ja" gesagt. "Ich meine, wer könnte das hier bei dieser Aussucht nicht tun?", scherzte Simmons: "Sie ist immer an meiner Seite. Sie begleitet mich zu jedem Trainingslager, sie isst immer diese langweiligen Mahlzeiten mit mir."