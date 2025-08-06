Rad-Profi Remco Evenepoel wechselt von Soudal Quickstep zu Red Bull-Bora-hansgrohe und damit ins Team von Florian Lipowitz. Das könnte für viel Ärger und unnötigen Stress sorgen – ein Kommentar. Von Jan Horstkötter Der Wunschfahrer bei seinem Wunschteam. Auf den ersten Blick wirkt der Wechsel von Remco Evenepoel zu Red Bull-Bora-hansgrohe wie eine Win-Win-Situation. Der Doppel-Olympiasieger und dreifache Weltmeister beim Team von Florian Lipowitz. Beim Getränkehersteller mit den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Die Vuelta ab dem 23. August im LIVESTREAM bei Joyn Evenepoel als neues Aushängeschild und als designierter Nachfolger von "Noch"-Kapitän Primoz Roglic, der im kommenden Jahr 37 wird. Bereits 2024 wurde die Gerüchteküche angeheizt, nun ist es offiziell. Damals ein No-Brainer. Und was soll in einem Jahr schon groß passieren? Eine ganze Menge! Denn Evenepoel kommt zu einem Red Bull-Bora-hansgrohe Team, das nun drei potenzielle Kapitäne hätte. Evenepoel und das Team planen vermutlich mit dem Belgier als Nummer eins. Aber zahlt er das mit seiner Leistung auch zurück?

Remco Evenepoel vs. Primoz Roglic vs. Florian Lipowitz Noch ist Roglic der Kapitän. Zudem hat Florian Lipowitz beim Critérium du Dauphiné und der Tour de France auf sich aufmerksam gemacht. Bei ersterem Event, der Generalprobe vor der Tour, ließ Lipowitz als Dritter (hinter den beiden Ausnahmefahrern Pogacar und Vingegaard) Evenepoel (4. Platz) hinter sich. Bei der Tour wurde Lipowitz ebenfalls Dritter. Roglic am Ende Achter. Evenepoel musste die Rundfahrt aufgeben, sah aber auch zuvor nicht frisch aus. Zu viel Stress? Im Zeitfahren ist der erst 25-jährige Evenepoel vermutlich allen einen Schritt voraus. Dort ist er Olympia-Sieger, zweifacher Weltmeister und gewann auch in diesem Jahr bei der Dauphiné und der Tour eine Etappe. Dazu kommt der Vuelta-Titel 2022, als Roglic nach der 16. Etappe in einem engen Duell um den Titel wegen eines Sturzes aufgeben musste. Der Slowene hat mit vier Vuelta- und einem Giro-Titel bereits bewiesen, dass er große Rundfahrten gewinnen kann. Und dahinter lauert dann ja auch noch Florian Lipowitz, der deutsche Jungprofi, der für das Team fährt, das zwei deutschsprachige Sponsoren im Namen trägt. Er wäre das perfekte Aushängeschild für die Zukunft von Red Bull-Bora-hansgrohe. So wie es der Belgier Evenepoel beim belgischen Soudal Quick-Step war. Das Team, das ihn groß gemacht hat. Ihm aber auch ein gewaltiges Ego verpasste. Dort war er der Superstar, der er nun bei Red Bull-Bora-hansgrohe erneut sein will.

