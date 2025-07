Frauen-Tour: Kämpferische Koch bei Wiebes-Sieg nicht belohnt

Die deutsche Straßenmeisterin Franziska Koch ist bei der Tour de France Femmes für einen langen kämpferischen Ausreißversuch nicht belohnt worden. Die 25-Jährige vom Team Picnic–PostNL wurde auf der Fahrt von Saumur nach Poitiers gemeinsam mit der Brasilianerin Ana Vitoria Magalhaes erst 4 km vor dem Ziel vom Feld eingeholt. Der Tagessieg ging nach 130,7 weitestgehend flachen Kilometern im Sprint wie am Vortag an die Niederländerin Lorena Wiebes.

Die Führende der Sprintwertung Wiebes setzte sich dabei erneut vor ihrer weiter im Gesamtklassement führenden Landsfrau Marianne Vos durch und verkürzte ihren Rückstand in der Gesamtwertung durch die Zeitbonifikation auf zwölf Sekunden. Beste Deutsche wurde Franziska Brauße auf Platz 13, Koch rollte mit 3:23 Minuten Rückstand auf die Siegerin als 140. durchs Ziel. Im Gesamtklassement bleibt sie auf Platz 40 bestplatzierte Deutsche. Liane Lippert kam am Dienstag auf Rang 50.

Koch, die schon zu Beginn der Etappe mit einem ersten Ausreißversuch gescheitert war, nutzte kurz vor der Hälfte des Rennens mit Magalhaes das ruhige Tempo im Feld und schloss zur bis dahin alleine voraus fahrenden Niederländerin Maud Rijnbeek auf. Rund 60 Kilometer vor dem Ziel musste Rijnbeek das Duo dann ziehen lassen.

Fast zwei Minuten Vorsprung fuhren Koch und Magalhaes anschließend auf das Peloton, in dem auch die am Vortag schwer gestürzte Demi Vollering wieder zu finden war, heraus. Doch nach und nach erhöhte das Hauptfeld durch die Teams der Top-Sprinterinnen das Tempo - mit Erfolg.

Am Mittwoch geht es von Chasseneuil-du-Poitou aus wieder in etwas anspruchsvolleres Terrain. Im letzten Renndrittel warten zwei Bergwertungen der vierten Kategorie und etwa sieben Kilometer vor dem Ziel eine der dritten Kategorie auf das Feld. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am Sonntag in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de la Madeleine an.