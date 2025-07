Frauen-Tour: Lippert Fünfte - Vos übernimmt Gelb

Die frühere deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert hat auch auf der dritten Etappe der Tour de France Femmes geglänzt, als Fünfte aber das Podest erneut knapp verpasst. Der Tagessieg ging nach 163,5 meist flachen Kilometern im Sprint an die Niederländerin Lorena Wiebes. Deren Landsfrau Marianne Vos genügte in Angers Rang zwei, um dank der Bonussekunden das Gelbe Trikot zu übernehmen.

Lippert hatte schon am Sonntag mit Rang vier das Treppchen knapp verfehlt. Einen Tag später hatte sie Glück, als sie 3,7 Kilometer vor dem Ziel in einer Rechtskurve nicht von einem Sturz betroffen war - anders als Demi Vollering. Die Niederländerin, die vor einem Jahr zwei Tour-Etappen gewonnen hatte, überquerte mit schmerzverzerrtem Gesicht das Ziel.

Kurz nach dem Start hatte zunächst Franziska Brauße eine Attacke gewagt, beim folgenden Konter einer vierköpfigen Gruppe kam die Bahnrad-Olympiasiegerin aber nicht mit und gab wenig später auch die Verfolgung auf. Vorne lag das Ausreißer-Quartett bis zu 4:45 Minuten vor dem Peloton, ehe der Vorsprung kontinuierlich schmolz. Sechs Kilometer vor dem Ziel war die Flucht beendet.

Eine Schrecksekunde gab es etwa zur Hälfte der Etappe, als Vos (Visma-Lease a bike) nach einem Defekt eine Minute hinter dem Feld lag. Die Niederländerin, die die erste Etappe gewonnen hatte, schaffte aber wieder den Anschluss und eroberte Gelb. Beendet ist die Tour dagegen für Mitfavoritin Elisa Longo Borghini. Die italienische Giro-Siegerin (UAE Team - ADQ) musste das Rennen wegen einer Magen-Darm-Erkrankung aufgeben.

Am Dienstag steht zwischen Saumur und Poitiers (130,7 km) erneut eine Flachetappe an. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am Sonntag in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de la Madeleine an.