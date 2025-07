Frauen-Tour: Lippert Vierte - 41 Jahre alte Garcia siegt

Die frühere deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert hat auf der zweiten Etappe der Tour de France Femmes ein Spitzenergebnis erreicht und ihre starke Form unterstrichen. Lippert kam beim Ausreißersieg der Spanierin Mavi Garcia nach 110,4 km zwischen Brest und Quimper in der Bretagne auf Platz vier.

"Schade, dass es nicht um den Sieg ging", sagte Lippert, die im Sprint um Platz zwei hinter der Niederländerin Lorena Wiebes und Kimberley Pienaar (Mauritius) landete, in der ARD, "deshalb bin ich ein bisschen früher angetreten. Im Endeffekt ist es nach gestern schon ein besseres Gefühl gewesen."

Zum Auftakt am Samstag war die 27-Jährige aus Friedrichshafen, die als Mitfavoritin in die erste Etappe gegangen war, noch gestürzt und hatte nicht in die Entscheidung eingreifen können. Das Gelbe Trikot übernahm am Sonntag Pienaar von Auftaktsiegerin Marianne Vos (Niederlande).

Garcia hatte elf Kilometer vor dem Ziel angegriffen und rettete einen dünnen Vorsprung von drei Sekunden. Mit 41 Jahren und 206 Tagen wurde die Spanierin zur ältesten Etappensiegerin der Frauen-Tour.

Am Montag steht eine 163,5 km lange Flachetappe zwischen La Gacilly und Angers an. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am 3. August in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de la Madeleine an.