Frauen-Tour: Squiban gewinnt sechste Etappe

Maeva Squiban hat für den ersten französischen Tagessieg bei der diesjährigen Tour de France Femmes gesorgt. Die 23 Jahre alte Fahrerin vom UAE Team ADQ setzte sich auf der anspruchsvollen sechsten Etappe über 123,7 km von Clermont-Ferrand nach Ambert als Solistin durch.

In der Gesamtwertung baute Kimberley Le Court Pienaar (Mauritius) als Tagesdritte ihren Vorsprung im Kampf um das Gelbe Trikot leicht auf 26 Sekunden aus. Die sechs besten Fahrerinnen liegen bei noch drei ausstehenden Etappen weniger als eine Minute auseinander.

Squiban hatte sich gut 30 Kilometer vor dem Ziel aus einer zuvor zerfallenen Spitzengruppe gelöst und ein beeindruckendes Solo durch das Zentralmassiv hingelegt. Liane Lippert (Movistar) gehörte zunächst zur Spitzengruppe, musste am letzten von vier Anstiegen aber abreißen lassen. Die Schweizerin Elise Chabbey sammelte auf der schweren Etappe, auf der 2475 Höhenmeter unter anderem zum Col du Béal absolviert werden mussten, wichtige Punkte für das Bergtrikot.

1:24 Minuten hinter Squiban kam Ricarda Bauernfeind kurz hinter den Klassementfahrerinnen als beste Deutsche auf Rang 17 ins Ziel. "Es wird von Tag zu Tag besser. Ich habe mich von Berg zu Berg besser gefühlt. Es war ein guter Tag", sagte Bauernfeind am ARD-Mikrofon.

Am Freitag führt der siebte Teilabschnitt von Bourg-en-Bresse über 160 km nach Chambéry - es wird erneut hügelig, aber weniger anspruchsvoll als am Vortag. Ausreißergruppen könnten zum Zug kommen. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet am Sonntag in Châtel in den Alpen. Tags zuvor steht die Königsetappe hinauf zum Col de la Madeleine an.