Frauen-Tour: Squiban gewinnt zweite Etappe in Folge

Maeva Squiban hat bei der diesjährigen Tour de France Femmes ihre zweite Etappe in Folge gewonnen. Die 23 Jahre alte Französin vom UAE Team ADQ setzte sich auf der siebten Etappe über 160 Kilometer von Bourg-en-Bresse nach Chambéry als Solistin durch. Damit ist Squiban die vierte Fahrerin in der jungen Tour-Geschichte der Frauen (seit 2022), der zwei Siege nacheinander gelangen. Die beste Deutsche Franziska Koch (Team Picnic PostNL) wurde 30., Ricarda Bauerfeind (Canyon - SRAM zondacrypto) landete auf Platz 38.

In der Gesamtwertung bleiben die Top fünf unverändert. Die Führende Kimberley Le Court Pienaar (Mauritius), die als sechste mit einer Minute Rückstand ins Ziel kam, liegt weiterhin 26 Sekunden vor Squibans Landsfrau Pauline Ferrand-Prévo. Die fünf besten Fahrerinnen liegen zwei Rennen vor Schluss lediglich 35 Sekunden auseinander.

Rund 30 Kilometer vor dem Ziel hatte sich die Niederländerin Maud Rijnbeek alleine aus der Spitze gelöst und rund 20 Sekunden Vorsprung herausgefahren. Zwei Kilometer später schlossen Ruth Edwards und Mareille Meijering zu ihr auf. Weitere Fahrerinnen folgten, unter anderem Squiban, die dann zeigte, wie stark sie am Berg aber auch auf der Abfahrt ist.

Die letzten beiden Etappen werden die Kräfte der verbliebenen 131 Fahrerinnen noch einmal beanspruchen. Beim achten Teilstück am Samstag kommen die meisten Höhenmeter auf die Fahrerinnen zu: Über 3520 warten bei der Königsetappe mit 112 Kilometern auf das Fahrerinnenfeld. Die vierte Ausgabe der Frauen-Tour endet dann am Sonntag in Châtel in den Alpen.