Lipowitz glänzte auch als Biathlet: "Im Schießen richtig gut"

Bei der Tour de France steuert Radprofi Florian Lipowitz auf Podestkurs, doch auch als Biathlet hätte der Ulmer das Zeug zum Weltklasse-Athleten gehabt. Das glaubt zumindest sein einstiger Trainer. "Ja, mit Sicherheit. Zumal er auch im Schießen richtig gut war", sagte Florian Steirer dem Münchner Merkur und tz.

Steirer hatte Lipowitz einst im renommierten Skigymnasium Stams in Österreich trainiert. "Es gibt in Stams Leistungstests im Schießen. Was denken Sie, wer immer noch den Rekord im Liegendschießen hält? Das ist Lipowitz Florian. Von 300 möglichen Ringen hat er da, glaube ich, 292 geschossen", sagte Steirer.

Lipowitz hatte im Alter von acht Jahren mit dem Biathlon begonnen und war als Schüler deutscher Meister und Mitglied des Nationalkaders. Sein Bruder Philipp wurde 2021 sogar Junioren-Weltmeister.

Lipowitz habe vor allem mit seinem Willen überzeugt. "Er ist ein Gestörter im positivsten Sinn. So was Fokussiertes siehst du selten", sagte Steirer: "Ich habe als Trainer schon mit einigen Athleten gearbeitet. Ich kann es gar nicht erklären, was das ist, aber eine Handvoll war anders. Zwei waren Weltmeister: Denise Herrmann und Laura Dahlmeier. Einer war der Flo."

Als Teenager konzentrierte Lipowitz sich dann ganz auf den Radsport - mit Erfolg.