Lipowitz setzt Akzente - Buchmann in Form

Florian Lipowitz probierte es einfach mal. Knapp zwei Kilometer vor dem Ziel der zweiten Etappe der Tour de France in Boulogne-sur-Mer setzte sich der deutsche Hoffnungsträger mit einem beherzten Antritt vom Feld ab, die Stars um Tadej Pogacar schauten zunächst nur hinterher. Zwar wurde Lipowitz schnell wieder eingefangen, sein großer Mut blitzte aber auf - trotz vorangegangener Schwierigkeiten.

"Ich muss sagen, ich habe mich den ganzen Tag nicht so gut gefühlt", gestand der 24-jährige Ulmer: "Aber gegen Ende ging es ein bisschen besser. Ich habe gedacht, wenn die vorne rausnehmen, kann ich es mit einer Attacke probieren." Letztlich schnappte sich Mathieu van der Poel vor Titelverteidiger Pogacar den Etappensieg und das Gelbe Trikot.

Nach dem dritten Platz beim Critérium du Dauphiné, der Tour-Generalprobe im Juni, habe er "etwas Pause gebraucht. Das Training lief nie zu 100 Prozent", sagte der frühere Biathlet Lipowitz, der für seine mutige Attacke einen Schulterklopfer von Red-Bull-Teamchef Ralph Denk bekam: "Ich habe die letzten drei Tage vor der Tour mal rausgekommen. Ich brauche jetzt zwei, drei Tage, um wieder reinzukommen."

Der Sportliche Leiter Rolf Aldag will Lipowitz schützen. "Er ist auch nicht doof, er guckt Fernsehen, er liest Zeitung. Und dann ist ihm klar, was da für Erwartungen gewachsen sind", sagte der Ex-Profi: "Als Team versuchen wir, es kleinzuhalten und auch realistisch einzuschätzen. So schön es für alle deutschen Radsportfans ist, zu sagen, wir lassen da jetzt eine große Euphorie ausbrechen, so gefährlich ist es auch für den Sportler Lipowitz."

Letztlich kam Lipowitz auf Rang 24 ins Ziel, im Gesamtklassement liegt er auf dem 22. Platz. Bester Deutscher ist er nicht. Der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann, der das Lipowitz-Team im vergangenen Jahr geräuschvoll verlassen hatte, landete auf der zweiten Etappe vier Plätze vor Lipowitz und belegt derzeit insgesamt Rang 14. "Es war ein guter Tag. Ich hoffe, es geht so weiter", sagte Cofidis-Profi Buchmann.