Lipowitz-Trainer warnt vor Ullrich-Vergleich: "Nicht fair"

Florian Lipowitz' Trainer hat vor Vergleichen seines Schützlings mit dem früheren deutschen Radstar Jan Ullrich gewarnt. Es sei "nicht fair, solch einen Druck auf Lipo aufzubauen", sagte John Wakefield, Director of Development beim Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe, im Sport1-Interview: "Er ist noch sehr jung, speziell, wenn wir auf seine Trainings- und Rennerfahrung schauen. Da ist das Letzte, was wir machen wollen, auch noch übertriebenen Druck aufzubauen."

Der 24-jährige Ulmer entwickelte sich bei der diesjährigen Tour de France zu einem Podestanwärter. Das öffentliche Interesse an dem Senkrechtstarter stieg in Deutschland rasant. Jan Ullrich hatte 1997 in Lipowitz' derzeitigem Alter als bisher einziger Deutscher die Frankreich-Rundfahrt gewonnen.

Der Gedanke, dass Lipowitz kurzfristig denselben Erfolg einfahren kann, ist für Wakefield zu viel des Guten. "Eine bessere Herangehensweise wäre es, uns einen Weg zu überlegen, wie wir ihn als Land oder als Fans unterstützen können, dass er in solch eine Rolle hineinwachsen kann, anstatt zu sagen, dass er das schaffen muss", sagte Wakefield.

Einen weiteren Entwicklungssprung traut aber auch Wakefield dem früheren Biathleten zu. "Speziell, weil er noch nicht so lange professionell Rad fährt, können wir noch extrem viel aus ihm herausholen. Er hat physiologisch bei Weitem noch nicht seinen Peak erreicht", sagte Wakefield.