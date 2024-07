Merckx über Tour-Rekordler Cavendish: "Guter Kerl"

Anzeige

Radsportidol Eddie Merckx hat den Verlust seines Tour-Rekords ohne Enttäuschung hingenommen und Mark Cavendish gratuliert. "Glückwunsch Mark für diese historische Leistung", schrieb der Belgier auf Instagram, nachdem ihn der Brite auf dem fünften Teilstück der 111. Tour de France mit dem 35. Etappensieg hinter sich gelassen hatte. Seinen letzten Sieg bei der Frankreich-Rundfahrt hatte der heute 79-jährige Merckx 1975 geholt.

Cavendish sei "ein guter Kerl", der seinen Rekord gebrochen habe, schrieb er weiter. Der 39-Jährige vom Team Astana Qazaqstan setzte sich am Mittwoch nach 177,4 km in Saint-Vulbas im Massensprint vor dem Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sowie Alexander Kristoff aus Norwegen (Uno-X Pro Cycling Team) durch und machte sich so zur Legende - und das auch noch vor den Augen seiner Frau Peta und den Kindern.

Den ersten Etappensieg bei der Tour hatte Cavendish 2008 gefeiert und ein Jahr später mit sechs Erfolgen gleich einen persönlichen Rekord aufgestellt. Anschließend holte er zweimal das Grüne Trikot des punktbesten Sprinters (2011 und 2021). Viermal hatte er noch 2021 gewonnen, war im vergangenen Jahr aber komplett leer ausgegangen. Erfolgreichster deutscher Fahrer in der Rekordliste ist Marcel Kittel mit 14 Siegen.