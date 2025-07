Nach Sturz: Philipsen erfolgreich operiert

Der belgische Topsprinter Jasper Philipsen ist nach seinem heftigen Sturz auf der dritten Etappe der Tour de France erfolgreich operiert worden. Das teilte sein Team Alpecin-Deceuninck am Dienstagmorgen mit. Philipsen (27) war am Montag bei hoher Geschwindigkeit zu Fall gekommen und erlitt eine Fraktur des rechten Schlüsselbeins sowie einen Bruch mindestens einer Rippe.

Die Operation am Schlüsselbein und AC-Gelenk in der Schulter wurde am Montagabend in Philipsens belgischer Heimat im Krankenhaus von Herentals durchgeführt. Philipsens Team teilte ein Foto, das den Sieger der ersten Tour-Etappe in Lille im Krankenbett zeigt. Philipsen hält den Daumen seiner lädierten linken Hand in die Kamera.

Die 112. Frankreich-Rundfahrt ist für ihn beendet. Im Kampf um Punkte bei der Sprintwertung auf dem Weg nach Dünkirchen hatte der Franzose Bryan Coquard, Teamkollege von Emanuel Buchmann bei Cofidis, den schuld- und chancenlosen Philipsen abgeräumt. Der Belgier, der die erste Etappe gewonnen und danach zunächst das Gelbe und dann das Grüne Trikot getragen hatte, krachte bei hohem Tempo auf die Straße, er erlitt zudem große Schürfwunden am Rücken.