Pogacar erwartet enges Duell mit Vingegaard: "In guter Form"

Titelverteidiger Tadej Pogacar erwartet bei der diesjährigen Tour de France ein enges Duell mit seinem Hauptrivalen Jonas Vingegaard. "Wir werden sehen, wo er besser sein wird und wo ich besser sein werde", sagte der 26 Jahre alte Slowene vom Team UAE Emirates-XRG am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem Start der 112. Frankreich-Rundfahrt.

Die letzten fünf Jahre seien "sehr intensiv" gewesen, sagte Pogacar im prachtvollen Grand Foyer der Opéra de Lille: "Es ist eine großartige Rivalität. In diesem Jahr ist es genauso." Im vergangenen Jahr hatte Pogacar wie schon 2020 und 2021 triumphiert. 2022 und 2023 war er dem Dänen Vingegaard unterlegen.

"Ich freue mich, wieder gegen Jonas zu fahren, er ist in guter Form. Es werden großartige Momente vor dem Fernseher und an der Strecke", kündigte der Weltmeister an, der nichtsdestotrotz derzeit als der stärkere der beiden Ausnahmeathleten gilt. "Es war bisher eine großartige Saison. Es ist eine Ehre, hier als Favorit herzukommen", sagte Pogacar.