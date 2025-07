Pogacar gewinnt die 7. Tour-Etappe und holt Gelb zurück

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat bei der 112. Tour de France seinen zweiten Tagessieg gefeiert und sich das Gelbe Trikot zurückgeholt. Der Slowene vom Team UAE Emirates-XRG setzte sich am Freitag im dramatischen Finale der siebten Etappe an der bis zu 15 Prozent steilen Mûr-de-Bretagne vor dem zeitgleichen Dänen Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) und dem Briten Oscar Onley (Team Picnic PostNL/zwei Sekunden zurück) durch.

Der dreimalige Tour-Sieger Pogacar löste Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) damit wieder an der Spitze des Gesamtklassements ab. Der Niederländer hatte vor der Etappe eine Sekunde vor Pogacar gelegen. Mit der Entscheidung hatte van der Poel aber nichts zu tun. Auf seinen nominell ärgsten Konkurrenten Vingegaard gewann Pogacar durch die Zeitbonifikation drei Sekunden. Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz wurde 14. (+0:21 Minuten).

Pogacars UAE-Team hatte zuvor in der Endphase des in Saint-Malo an der Kanalküste gestarteten und insgesamt 197 km langen Teilstücks ein hohes Tempo angeschlagen, auch der Kölner Nils Politt war beteiligt. Am Schlussanstieg, der bereits zuvor einmal bezwungen werden musste, trat Pogacar dann an. Lipowitz hielt erneut gut mit, aber auch der Ulmer konnte Pogacar auf dem zwei Kilometer langen Schlussanstieg nicht folgen.

Lange hatte eine Fluchtgruppe die Etappe durch die Bretagne im Nordwesten Frankreichs bestimmt. Darunter war auch Ex-Sieger Geraint Thomas, der zum Jahresende seine Karriere beenden wird.

Am Samstag dürfte sich in der Gesamtwertung nichts ändern. Die 171,4 km lange achte Etappe nach Laval ist eine für die Sprinter. Den deutschen Fahrern Phil Bauhaus und Pascal Ackermann bietet sich damit eine weitere Chance auf den ersehnten ersten Tour-Tagessieg.