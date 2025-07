Pogacar plant offenbar Vuelta-Start

Radsport-Superstar Tadej Pogacar will offenbar schon in diesem Jahr das Triple aus den Siegen bei allen drei großen Landesrundfahrten in seiner Karriere perfekt machen. Laut seines Teamchefs Mauro Gianetti geht der dreimalige Tour-de-France-Sieger ab August bei der spanischen Vuelta a España an den Start. "Die Vuelta ist in seinem Programm", sagte Gianetti dem Portal Velo.