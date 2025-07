Pogacar warnt vor Burnouts: "Wir sind zu besessen"

Radstar Tadej Pogacar hat nach seinem vierten Gesamtsieg bei der Tour de France vor der Gefahr mentaler Erschöpfung in seiner Sportart gewarnt. "Wir Radsportler sind manchmal zu besessen vom Training. Jeder will immer mehr und mehr trainieren. Am Ende dreht man sich immer weiter im Kreis. Burnouts können passieren. Sie können auch mir passieren", sagte der Slowene.

Er sehe selbst oft Fahrer, "die während der Saison unter Müdigkeit leiden. Das Team will dich fahren sehen. Wir geben immer unser Bestes. Und im Dezember fängst du damit wieder neu an", sagte Pogacar, der bereits vor der Frankreich-Rundfahrt ein anspruchsvolles Rennprogramm absolviert hatte und dem während der Tour die Erschöpfung anzusehen war.

Wenn er selbst einen Burnout haben sollte, könne er seine Karriere beenden und "damit glücklich sein, was ich erreicht habe", erklärte Pogacar und fügte an: "Burnouts passieren in vielen Sportarten, mentale Burnouts, physische Burnouts."