"Keine ernsthaften Verletzungen" bei Pogacar nach Sturz

Nach seinem heftigen Sturz bei der elften Etappe der Tour de France kann Tadej Pogacar aufatmen. "Tadej hat glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Keine Gehirnerschütterung oder Knochenbrüche", sagte Adrian Rotunno, Teamarzt von UAE Emirates-XRG: "Er hat einige allgemeine Prellungen und Abschürfungen am linken Unterarm und an der Hüfte, ist aber ansonsten in Ordnung. Wir werden ihn weiterhin beobachten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er medizinisch für die Fortsetzung des Rennens freigegeben."

Der Slowene war am Mittwoch wenige Kilometer vor dem Ziel in Toulouse zu Fall gekommen, weil sein Rad vom Norweger Tobias Johannessen touchiert worden war. Pogacar konnte sich schnell wieder aufrappeln und das Rennen fortsetzen, die Konkurrenten hielten sich in der Zeit zurück und ließen den 26-Jährigen wieder aufschließen.