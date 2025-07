"Versuchen zu überleben": Evenepoel fürchtet Tour-Start

Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel fürchtet zu Beginn der Tour de France folgenreiche Stürze. "Wir werden versuchen, zu überleben und die ersten zehn Tage ohne Probleme zu überstehen", kündigte der belgische Kapitän vom Team Soudal Quick-Step vor dem Grand Départ am Samstag in Lille an.