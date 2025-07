Regen: Zeitnahme für Gesamtwertung im Tour-Finale früher

Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen in Paris endet der Kampf in der Gesamtwertung bei der Tour de France bereits weit vor dem eigentlichen Ziel auf den Champs-Élysées. Wie die Organisatoren des wichtigsten Radrennens der Welt während der Schlussetappe von Mantes-la-Ville in die französische Hauptstadt am Sonntag mitteilten, wird wegen des Regens bereits rund 50 Kilometer vor dem Ende nach dem vierten von insgesamt sechs Zieldurchläufen die Zeit für das Gesamtklassement genommen.

Die Maßnahme tritt vor den drei Überquerungen des Künstlerhügels Montmartre in Paris in Kraft. Die Veranstalter wollen damit das Sturzrisiko verringern, dass vor allem auf dem Kopfsteinpflaster hinauf zum Montmartre und in der folgenden Abfahrt besteht.

Anschließend geht es noch um den Etappensieg. Die Fahrer sind verpflichtet, das Rennen zu beenden.