Stau und Regen: Start der zweiten Tour-Etappe verschoben

Der Beginn der zweiten Etappe der 112. Tour de France ist um 15 Minuten verschoben worden. Statt der ursprünglichen Startzeit um 12.15 Uhr fängt das mit 209,1 km längste Teilstück der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt von Lauwin-Planque nach Boulogne-sur-Mer am Sonntag nun um 12.30 Uhr an, wie die Organisatoren bekannt gaben. Grund für die Verzögerung waren wetterbedingte Staus, in die die Teambusse bei strömenden Regen auf der engen Zufahrtsstraße geraten waren.