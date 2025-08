Das Stühlerücken beim Radrennstall Red Bull-Bora-hansgrohe geht weiter. Nach Rolf Aldag muss der nächste leitende Verantwortliche gehen.

Der Umbau in der Führungsriege des Radsportteams Red Bull-Bora-hansgrohe um den Tour-de-France-Dritten Florian Lipowitz geht weiter. Nach Sportchef Rolf Aldag muss auch der bisherige sportliche Leiter Enrico Gasparotto gehen. Das verkündete der Rennstall am Freitag.

"Ich möchte Enrico für seine Leidenschaft und seinen Einsatz danken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute - beruflich wie privat", wird Geschäftsführer Ralph Denk zitiert.

Auch Gasparotto selbst kam zu Wort und betonte: "Teil dieses Teams zu sein, war eine spannende Chance: Gemeinsam haben wir daran gearbeitet, eines der bedeutendsten und erfolgreichsten Radsportteams der Welt zu formen. Ich werde die großartigen Erinnerungen an den Giro 2022 und 2024 sowie die Tour 2025 in Ehren halten."

Gasparotto war 2022 zum Team gestoßen, im selben Jahr gewann Bora-hansgrohe - damals noch ohne Red Bull als Hauptsponsor - mit Jai Hindley den Giro d'Italia. Bei der Tour war der Italiener in Erscheinung getreten, als er Lipowitz auf der 18. Etappe nach Courchevel zum Angriff ermutigte, der den Deutschen beinahe Rang drei gekostet hätte.

"Unsere Strategie war es, aktiv zu fahren und Druck auf unsere Konkurrenten um den Podiumsplatz auszuüben", erklärte Gasparotto nach der Etappe. Lipowitz hatte den Angriff nicht zu Ende bringen können und verlor schließlich den Anschluss an die Topfahrer, wodurch Hauptkonkurrent Oscar Onley in der Gesamtwertung bis auf 22 Sekunden an ihn heranrückte.