Nach dem sensationellen Podestplatz bei der Tour de France ist Florian Lipowitz in aller Munde. Die Zukunft des Deutschen ist jedoch klar, wie sein Teamchef betonte.

Der frischgebackene Tour de France-Dritte Florian Lipowitz wird auch in der kommenden Saison für das Team Red Bull-Bora-hansgrohe fahren. "Florian ist langfristig an uns gebunden", sagte Teamchef Ralph Denk am Sonntag nach der letzten Etappe der Frankreich-Rundfahrt in der "ARD".

Lipowitz' Vertrag war bis Ende 2025 befristet, eine Verlängerung hatte das Team nicht kommuniziert und damit für Spekulationen über die Zukunft des neuen deutschen Radsport-Stars gesorgt. Wie lange der 24 Jahre alte Lipowitz nun an Red Bull gebunden ist, sagte Denk nicht.

Der 51-Jährige äußerte sich zudem erneut abwehrend zu den Berichten eines Wechsels von Topstar Remco Evenepoel zur deutschen Topmannschaft. "Remco hat Vertrag bei seinem Team. Und solange das nicht geklärt ist, ist das kein Thema für mich", sagte Denk.