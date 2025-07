Tour-Chef Prudhomme hofft auf offenen Kampf um das Gelbe Trikot

Tour-Boss Christian Prudhomme hat die Klasse von Titelverteidiger Tadej Pogacar gewürdigt - und hofft bei der 112. Frankreich-Rundfahrt dennoch auf einen offenen Kampf um das Gelbe Trikot. "Das letzte Critérium du Dauphiné hat gezeigt, dass Pogacar in den Bergen überlegen ist. Wenn er auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Monaten ist, wird es für seine Konkurrenten sehr schwierig", sagte Prudhomme der Nachrichtenagentur AFP.

Pogacar beginnt am Samstag beim Grand Départ in Lille die Jagd nach seinem dritten Gesamtsieg. Als Hauptrivale gilt der dänische Ex-Champion Jonas Vingegaard. "Es gibt nichts Besseres als ein Duell. Das ist das Salz in der Suppe aller sportlichen Wettkämpfe", sagte Prudhomme.

Der 64-Jährige wünscht sich einen "Kampf" der beiden Top-Stars, traut aber auch dem deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz einen gute Rolle zu. "Wir wollen, dass das Duell weitergeht", sagte Prudhomme, aber "warum nicht mit einem (Remco) Evenepoel oder einem anderen dritten Mann, vielleicht (Florian) Lipowitz..."

Lipowitz, der für das Team Red Bull-Bora-hansgrohe sein Tour-Debüt feiert, hatte die Dauphiné im Juni als Gesamtdritter hinter Pogacar und Vingegaard beendet. Doppel-Olympiasieger Evenepoel ließ der Deutsche hinter sich.