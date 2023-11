Tour de France 2025 startet in Lille

Anzeige

Die Tour de France verzichtet bei ihrer 112. Auflage im Jahr 2025 auf einen Grand Depart im Ausland und startet nach drei Jahren Unterbrechung wieder in Frankreich. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, beginnt die Frankreich-Rundfahrt im Jahr nach den Olympischen Spielen in Paris in Lille. Details zum Grand Depart und den ersten Etappen in der Region im Nordosten des Landes sollen am 30. November verkündet werden.

Die Tour war zuletzt zwei Mal in Kopenhagen (2022) und in Bilbao (2023) im Ausland gestartet. Im kommenden Jahr beginnt das wichtigste Radrennen der Welt in Florenz und endet wegen der Sommerspiele in Paris nicht wie gewohnt auf den Champs Elysees. Stattdessen wird die Rundfahrt in Nizza entschieden.