Tour-Finale: Mehr Montmartre, weniger Champs-Élysées

Dreimal über den Montmartre, drei Runden auf den Champs-Élysées: Die Organisatoren der Tour de France haben weitere Details zu der Schlussetappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt veröffentlicht. Nach den spektakulären Bildern bei den Olympischen Spielen in Paris wird das Peloton anstatt der traditionellen acht nur drei Runden auf dem Prachtboulevard zurücklegen, bevor das Feld dreimal eine 16,8 km lange Schleife über den gepflasterten Hügel mit der berühmten Basilika Sacré-Coeur fährt.

Bei der dritten Überquerung des Gipfels sind es dann nur noch sechs Kilometer bis zur endgültigen Ankunft auf den Champs-Élysées. "Wir sind ziemlich sicher, dass es Angriffe geben wird", sagte Thierry Gouvenou, der Technische Direktor der Tour de France, im Rahmen der Vorstellung im Pariser Rathaus der Nachrichtenagentur AFP: "Es wird der Etappe Dynamik verleihen."

Das Finale der diesjährigen Tour findet am 27. Juli statt, fast ein Jahr nach dem Straßenrennen bei den Sommerspielen 2024. Beim Olympiasieg des Belgiers Remco Evenepoel hatten 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Rennen an der Strecke verfolgt.

Im Vergleich zu den Olympischen Spielen gibt es leichte Veränderungen am Kurs im Bereich Montmartre. "Was mich an der Olympiastrecke gestört hat, waren vor allem die Abfahrten", sagte Gouvenou: "Die Fahrer fuhren im Zickzack durch enge Gassen. Hier nehmen wir auf dem Rückweg viel breitere Straßen."

Ob die Kursänderung auch in Zukunft beibehalten wird, ist noch offen. "Wir werden schon sehen, wie es sich entwickelt", sagte Gouvenou.