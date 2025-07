Tour: Pogacar verliert Edelhelfer Almeida

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat bei der 112. Tour de France seinen wichtigsten Berghelfer Joao Almeida verloren. Der Portugiese, der seine Qualitäten vor allem im Hochgebirge besitzt, stieg am Sonntag auf der neunten Etappe nach Châteauroux rund 84 Kilometer vor dem Ziel aus. Almeida hatte bei einem Sturz am Freitag einen Rippenbruch erlitten, war aber zu den folgenden Teilstücken angetreten.

In Almeida fehlt Titelverteidiger Pogacar in seiner Mannschaft UAE Emirates-XRG nun eine wichtige Stütze, wenn das Peloton am Montag die Berge erreicht. Der 26-Jährige, der ebenfalls als begnadeter Rundfahrer gilt und in diesem Jahr bereits drei Gesamtsiege eingefahren hat, war als einer der finalen Helfer Pogacars eingeplant gewesen. Auch auf Pogacars deutschen Teamkollegen Nils Politt kommt nun voraussichtlich mehr Arbeit zu.