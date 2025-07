Ullrich glaubt an Lipowitz: "Verdient Platz drei"

Der frühere Radstar Jan Ullrich sieht den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz trotz dessen Einbruch auf der Königsetappe der Tour de France weiter klar auf Podestkurs. "Er ist wirklich stark gefahren", sagte Ullrich bei Eurosport: "Er hat es verdient, auf Platz drei zu sein. Man hat klar gesehen, dass er der bessere Fahrer ist."

An seinem ersten schwachen Tag bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt hatte Lipowitz auf der 18. Etappe hinauf zum Col de la Loze viel Zeit eingebüßt, nachdem ihm im Finale nach einer langen Solofahrt die Kraft ausgegangen war. Im Kampf um Platz drei in der Gesamtwertung wie auch um den Sieg in der Nachwuchswertung liegt der 24-jährige Ulmer nur noch 22 Sekunden vor dem Briten Oscar Onley.

Ullrich bleibt dennoch optimistisch. "Er ist brutal stark. Der Abstand ist ein bisschen kleiner geworden. Es steht noch eine schwere Etappe an. Ich hoffe, er kann sich erholen und hat nochmal so gute Beine", sagte der Tour-Sieger von 1997. Lipowitz sei "besser am Berg als Onley, das hat er bewiesen".

Langfristig traut Ullrich der deutschen Rundfahrt-Hoffnung viel zu. "Sein Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft, er kann sich noch verbessern", sagte der 51-Jährige: "Man muss ihm die Zeit geben, ihn in Ruhe lassen. Er ist unglaublich stark."

Am Freitag steht die letzte Bergetappe an. Der Schlussanstieg des 19. Teilstücks nach La Plagne hat es mit einer Länge von 19,1 Kilometern und einer Durchschnittssteigung von 7,2 Prozent in sich. Im Duell um Platz drei könnte eine Vorentscheidung fallen.