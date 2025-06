Vingegaard mit starkem Team zur Tour de France

Der dänische Rad-Superstar Jonas Vingegaard geht mit einer schlagkräftigen Mannschaft auf die Jagd nach seinem dritten Tour-Gesamtsieg. Das Team Visma-Lease a Bike stellt Vingegaard für das mit Spannung erwartete Duell mit Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) unter anderem Giro-Champion Simon Yates und den Top-Allrounder Wout van Aert an die Seite.

Komplettiert wird das am Dienstag verkündete achtköpfige Aufgebot von Ex-Vuelta-Sieger Sepp Kuss, Paris-Nizza-Champion Matteo Jorgenson, Zeitfahr-Ass Victor Campenaerts sowie Tiesj Benoot und Tour-Debütant Edoardo Affini.

"Mit diesen acht sehr starken Fahrern glauben wir an den Plan, den wir für die Tour de France geschmiedet haben", sagte der Sportliche Leiter Grischa Niermann: "Vom ersten Tag an müssen wir als Team da sein, um Jonas in der Gesamtwertung optimal zu unterstützen. Außerdem werden mehrere Fahrer die Möglichkeit haben, um Etappensiege zu kämpfen."

Die 112. Tour de France startet am 5. Juli in Lille und endet nach drei Wochen in Paris. - Das Aufgebot von Visma-Lease a Bike: Jonas Vingegaard (Dänemark), Wout van Aert, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts (alle Belgien), Edoardo Affini (Italien), Matteo Jorgenson, Sepp Kuss (beide USA), Simon Yates (Großbritannien)