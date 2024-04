Vingegaard: Tour-Start nur "zu 100 Prozent fit"

Anzeige

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard macht seine Titelverteidigung bei der Tour de France vom Heilungsverlauf nach seinem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt abhängig und will nur in Top-Form an den Start gehen. "Für Jonas ist es wichtig, dass er zu 100 Prozent fit ist, wenn die Tour beginnt. Ich glaube nicht, dass er antreten wird, wenn es um die Top 10 geht", sagte Frans Maassen, Sportdirektor des Teams Visma-Lease a bike, dem dänischen Sender TV2.

Vingegaard hatte sich bei dem schlimmen Massensturz auf der vierten Etappe neben seiner Schlüsselbeinfraktur mehrere Rippenbrüche zugezogen. Zudem erlitt er eine Lungenquetschung sowie einen Pneumothorax. Das Krankenhaus hat Vingegaard nach zwölf Tagen Aufenthalt inzwischen verlassen.

Einen offiziellen Zeitplan für eine Rückkehr ins Renngeschehen gibt es nicht. Ursprünglich sah die Saisonplanung des 27-Jährigen einen Start beim Criterium du Dauphine (2. bis 9. Juni) vor, um danach die Tour de France (29. Juni bis 21. Juli) zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.

Im Mai soll mehr Klarheit über die weiteren Ziele herrschen. "Wir werden in den nächsten zwei Wochen sehen, welche Fortschritte er macht, und dann werden wir einen neuen Plan machen", sagte Maassen, "Jonas ist ein besonderer Typ. Er kann sich schnell erholen, aber wie gesagt, ich bin kein Arzt und es ist viel zu früh, um eine Entscheidung zu treffen."