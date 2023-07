Vollering gewinnt Frauen-Tour - Bauernfeind Gesamtneunte

Anzeige

Die Niederländerin Demi Vollering hat die Tour de France der Frauen gewonnen und die Nachfolge ihrer Erzrivalin Annemiek van Vleuten angetreten. Beim abschließenden Zeitfahren in Pau behauptete die 26-Jährige das Gelbe Trikot, das sie am Samstag mit einem überragenden Etappensieg am Tourmalet übernommen hatte. Die Ingolstädterin Ricarda Bauernfeind krönte ihre starke Tour mit Gesamtplatz neun.

"Ich habe hart dafür gearbeitet, aber das reicht manchmal nicht - man muss auch den Glauben an sich haben und die Balance finden", sagte Vollering.

Im Kampf gegen die Uhr über 22,6 km am Fuß der Pyrenäen belegte sie mit zehn Sekunden Rückstand Platz zwei hinter ihrer SD-Worx-Teamkollegin Marlen Reusser (Schweiz). Im Gesamtklassement hatte Vollering 3:03 Minuten Vorsprung auf die Belgierin Lotte Kopecky (ebenfalls SD Worx), die am Samstag das Gelbe Trikot an Vollering verloren hatte.

Zeitgleich mit Kopecky wurde die Polin Katarzyna Niewiadoma Gesamtdritte. Weltmeisterin Annemiek van Vleuten (40), die am Saisonende ihre Karriere beendet, konnte wie am Tourmalet nicht mithalten und rutschte als Tages-14. auf Gesamtplatz vier ab.

Ricarda Bauernfeind sicherte als 27. des Zeitfahrens ihre Top-10-Platzierung ab. Beste Deutsche war am Sonntag Clara Koppenburg auf Platz 24. Bauernfeind und die deutsche Meisterin Liane Lippert hatten zwei der acht Etappen gewonnen und damit für viel Furore gesorgt.